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Перенесены сроки открытия первого космического отеля

Перенесены сроки открытия первого космического отеля Отель будет представлять собой нечто среднее между круизным лайнером и космическим городом
Туризм
15 марта 2021 г. 16:57
Перенесены сроки открытия первого космического отеля

Пандемия коронавируса затормозила реализацию многих проектов, в том числе строительство первой космической гостиницы.

Как передает Report со ссылкой на испанскую El Mundo, теперь The Gateway Foundation планирует открыть отель в стратосфере в 2027 году, на два года позже изначально озвученных сроков. А вместе с ними изменили и название будущей гостиницы, отныне она называется "Станция Вояджер" (Voyager Station), а не "Космическая станция Фон Браун" (Von Braun Space Station).

Предполагается, что отель будет представлять собой нечто среднее между круизным лайнером и космическим городом. Клиентам будет предложена возможность провести на околоземной орбите от одной недели до нескольких месяцев, а то и поселиться там на постоянной основе.

Площадь гостиницы составит 50 тысяч квадратных метров, на этом пространстве разместятся номера со всеми удобствами для 440 человек, рестораны, бары, тренажерные залы. Последнее особо важно, поскольку гравитация там составит лишь одну шестую от земной. Такого эффекта планируется достичь за счет вращения конструкции в стратосфере. По словам архитектора Тима Алаторре, цель их проекта — сделать космос доступным для всех, создать еще одно место, где можно будет провести отпуск. Впрочем, позволить такое себе смогут только богачи, по крайней мере, в течение нескольких первых лет после открытия отеля.

По данным корпорации Orbital Assembly, которая, собственно, и занимается строительством, первым делом на орбиту будет запущен центральный элемент станции. К нему при помощи "спиц" впоследствии будут крепиться все остальные части внешнего кольца, в котором расположатся жилые, технические и исследовательские модули.

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