Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Павильон Азербайджана вошел в пятерку по посещаемости на ЭКСПО-2017 в Астане.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, павильон Азербайджана занимает 4-е место по посещаемости.

Лидером по посещаемости стал павильон России, второе место занял Узбекистан, третье - Индия. Пятерку замыкает общий павильон Плаза Африки.

ЭКСПО — крупнейшая международная выставка новейших научно-технических достижений, которая проводится с 1851 года и каждый раз посвящена отдельной теме. ЭКСПО в Астане проходит с 10 июня по 10 сентября.

В ЭКСПО-2017 в Астане принимают участие 115 стран мира.