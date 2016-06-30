​Пассажиры возвращают билеты на авиарейсы Баку-Стамбул

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Пассажиры начали возвращать авиабилеты на рейсы Баку-Стамбул ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в связи с терактом, произошедшим в аэропорту Ататюрка.

Как сообщили в AZAL в ответ на запрос Report, некоторые пассажиры возвращают билеты, купленные на рейсы AZALJET и другие авиарейсы: “Однако это не носит массовый характер".

Согласно решению авиакомпании, пассажиры, приобретшие билеты на авиарейсы в Турцию с 28 июня по 5 июля до события в Стамбуле, до 15 июля могут бесплатно вернуть или обменять их на другие даты: "Поэтому пока еще рано говорить о точном количестве пассажиров, вернувших билеты”.

Отметим, что после указанной даты льготы к пассажирам, решившим вернуть билеты, применяться не будут.

В компании также заявили, что график полетов в Турцию не изменился.

В бакинском офисе Turk Hava Yollari (THY) также подтвердили Report случаи возврата билетов. В то же время головной офис компании распространил информацию о том, что до 31 июля все процедуры по обмену и новой регистрации билетов будут бесплатными для пассажиров, приобретших билеты с 28 июня по 5 июля на авиарейсы в аэропорт Ататюрка.