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Пассажиропоток в аэропортах Турции в январе превысил 5,2 млн

Пассажиропоток в аэропортах Турции в январе превысил 5,2 млн Пассажиропоток в аэропортах Турции в январе превысил 5,227 млн человек (3,366 млн на внутренних и 1,858 млн – на международных линиях)
Туризм
9 февраля 2021 г. 01:57
Пассажиропоток в аэропортах Турции в январе превысил 5,2 млн

Пассажиропоток в аэропортах Турции в январе превысил 5,227 млн человек (3,366 млн на внутренних и 1,858 млн – на международных линиях).

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMİ).

В прошлом месяце воздушные гавани Турции обслужили 73 734 рейса (40 055 – на внутренних и 19 772 – на международных линиях).

В январе общий объем грузоперевозок воздушным транспортом составил 187 141 тонн: на внутренних рейсах – 36 715 тонн, на международных – 150 426 тонн.

Крупнейшая воздушная гавань страны - Стамбульский аэропорт в прошлом месяце обслужил 15 074 рейса: 3 692 на внутренних и 11 382 – на международных линиях.

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