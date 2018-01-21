Париж официально отказался от борьбы за ЭКСПО-2025

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Франция официально отказалась от борьбы за право проведения выставки EXPO-2025, передает Report.

Таким образом, тремя претендентами на право проведения Всемирной выставки в 2025 году остались Баку, Екатеринбург (Россия) и Осака (Япония).

Сообщение об отказе Парижа участвовать в борьбе за ЭКСПО опубликовало издание Le Monde. Оно ссылается на премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, который подверг критике «структурные недостатки» экономической модели проекта. По словам Филиппа, Франция не может позволить себе дополнительные финансовые обязательства, связанные с проведением ЭКСПО.

Франция принимает Олимпиаду 2024 года, поэтому еще одно международное событие является для республиканского бюджета непосильным, пишет издание.

Таким образом, шансы азербайджанской заявки на проведение выставки возрастают.