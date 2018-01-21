Париж официально отказался от борьбы за ЭКСПО-2025

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Франция официально отказалась от борьбы за право проведения выставки EXPO-2025, передает Report.
Таким образом, тремя претендентами на право проведения Всемирной выставки в 2025 году остались Баку, Екатеринбург (Россия) и Осака (Япония).
Сообщение об отказе Парижа участвовать в борьбе за ЭКСПО опубликовало издание Le Monde. Оно ссылается на премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, который подверг критике «структурные недостатки» экономической модели проекта. По словам Филиппа, Франция не может позволить себе дополнительные финансовые обязательства, связанные с проведением ЭКСПО.
Франция принимает Олимпиаду 2024 года, поэтому еще одно международное событие является для республиканского бюджета непосильным, пишет издание.
Таким образом, шансы азербайджанской заявки на проведение выставки возрастают.
News DepartmentАвтор новости
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