Пандемия вызвала серьезный спад в гостиничном секторе

Ситуация с пандемией коронавируса (COVID-19) не обошла без влияния и сектор туризма Азербайджана.

Ситуация с пандемией коронавируса (COVID-19) не обошла без влияния и сектор туризма Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Госкомстата о деятельности гостиниц и предприятий гостиничного типа.

В январе-сентябре 2020 года число ночевок в гостиницах и предприятиях гостиничного типа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 69,8% и составило 806 тыс.

В указанном периоде 56% от общего числа ночевок в гостиницах пришлось на Баку, 10,7% - Габалу, 6,1% - Гусар, 4,9% - Губу, 3,6% - Нафталан, 2,8% - Лянкяран, 2,5% - Нахчыван, 1,4% - Шабрань, 1,1% - Мингячевир, Гах и Хачмаз, 0,8% - Гянджу и 7,9% - другие города и районы.

Количество ночевок, проведенных в гостиницах иностранцами и лицами без гражданства, сократилось на 78,8% по сравнению с январем-сентябрем предыдущего года и составило 370,5 тыс., что составляет 46% от общего числа ночевок. Из них 15,2% пришлось на граждан РФ, 10,4% - Саудовской Аравии, 10,3% - ОАЭ, 7,3% - Турции, 6,1% - Индии, 6% - Великобритании, 4,6% - Кувейта, 3,2% - Израиля, 3,1% - Ирана, 2,2% - США, 1,8% - Катара, 1,7% - Германии, 1,6% - Ирака, 1,5% - Италии,1,4% - Пакистана, 1,4% - Казахстана, 1,3% - Украины, 1% - Грузии, 1% - Беларуси, 18,9% - других стран.

Доходы гостиниц в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 71,6% и составили 94,9 млн манатов, из которых 58,9% были получены от услуг по предоставлению номеров, 29,6% - общественного питания, 2,9% - лечения и здравоохранения, 8,6% - прочих услуг.