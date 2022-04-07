О нас
Аудио новости

Палата: В этом году ожидается прибытие 50 тысяч туристов из Пакистана в Азербайджан

Палата: В этом году ожидается прибытие 50 тысяч туристов из Пакистана в Азербайджан "В этом году ожидается прибытие 50 тысяч туристов из Пакистана в Азербайджан. Это на 5 тысяч туристов больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса".
Туризм
7 апреля 2022 г. 16:15
Палата: В этом году ожидается прибытие 50 тысяч туристов из Пакистана в Азербайджан

"В этом году ожидается прибытие 50 тысяч туристов из Пакистана в Азербайджан. Это на 5 тысяч туристов больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса".

Об этом Report сообщил председатель Палаты экономического сотрудничества Пакистан-Азербайджан Хюррем Бхаттин.

"Туристические агентства двух стран ведут переговоры для усиления туристического потока из Пакистана в Азербайджан. Азербайджан предложил электронные визы гражданам Пакистана, запущены прямые рейсы между странами. Поэтому ожидается увеличение числа туристов. Многие страны (ОАЭ, Турция) устранили требование о ПЦР-тестах. Надеемся, что Азербайджан также устранит это требование для увеличения туристического потока", - отметил он.

Председатель палаты также пригласил граждан Азербайджана в Пакистан: “Правительство Пакистана значительно упростило процесс получения туристической или бизнес-визы для граждан Азербайджана. Таким образом, мы надеемся, что благодаря доступности прямых рейсов туризм между двумя братскими странами будет расширяться”.

Напомним, что Pakistan International Airlines 16 марта начала выполнять рейсы в Баку из двух городов Пакистана - Карачи и Лахора.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Palata: "Bu il Pakistandan Azərbaycana 50 min turistin gəlməsi gözlənilir"

Другие новости из категории

Число посетивших Грузию из Азербайджана выросло в 2,6 раза
Число посетивших Грузию из Азербайджана выросло в 2,6 раза
7 апреля 2022 г. 14:55
Азербайджан занял 75-ое место в мировом рейтинге паспортов
Азербайджан занял 75-ое место в мировом рейтинге паспортов
5 апреля 2022 г. 14:48
Азербайджан и Израиль подпишут договоры
Азербайджан и Израиль подпишут договоры
5 апреля 2022 г. 09:42
Списаны налоговые обязательства туристического сектора Грузии за прошлый год
Списаны налоговые обязательства туристического сектора Грузии за прошлый год
4 апреля 2022 г. 13:13
В Азербайджане внедрят систему по упрощенному пропуску туристов
ФотоВ Азербайджане внедрят систему по упрощенному пропуску туристов
1 апреля 2022 г. 15:52
Азербайджан принял участие в выставке Международный средиземноморский туристический рынок
Азербайджан принял участие в выставке "Международный средиземноморский туристический рынок"
31 марта 2022 г. 11:05
Посол: Число российских туристов в Азербайджане увеличивается
Посол: Число российских туристов в Азербайджане увеличивается
30 марта 2022 г. 11:57
На автовокзалах в регионах наблюдается большое скопление пассажиров
ФотоНа автовокзалах в регионах наблюдается большое скопление пассажиров
28 марта 2022 г. 17:42
Азербайджан примет участие в туристической выставке в Саудовской Аравии
Азербайджан примет участие в туристической выставке в Саудовской Аравии
28 марта 2022 г. 16:56
Индия возобновляет международное авиасообщение
Индия возобновляет международное авиасообщение
27 марта 2022 г. 08:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi