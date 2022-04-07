Палата: В этом году ожидается прибытие 50 тысяч туристов из Пакистана в Азербайджан

Палата: В этом году ожидается прибытие 50 тысяч туристов из Пакистана в Азербайджан

"В этом году ожидается прибытие 50 тысяч туристов из Пакистана в Азербайджан. Это на 5 тысяч туристов больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса".

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"В этом году ожидается прибытие 50 тысяч туристов из Пакистана в Азербайджан. Это на 5 тысяч туристов больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса". Об этом Report сообщил председатель Палаты экономического сотрудничества Пакистан-Азербайджан Хюррем Бхаттин. "Туристические агентства двух стран ведут переговоры для усиления туристического потока из Пакистана в Азербайджан. Азербайджан предложил электронные визы гражданам Пакистана, запущены прямые рейсы между странами. Поэтому ожидается увеличение числа туристов. Многие страны (ОАЭ, Турция) устранили требование о ПЦР-тестах. Надеемся, что Азербайджан также устранит это требование для увеличения туристического потока", - отметил он. Председатель палаты также пригласил граждан Азербайджана в Пакистан: “Правительство Пакистана значительно упростило процесс получения туристической или бизнес-визы для граждан Азербайджана. Таким образом, мы надеемся, что благодаря доступности прямых рейсов туризм между двумя братскими странами будет расширяться”. Напомним, что Pakistan International Airlines 16 марта начала выполнять рейсы в Баку из двух городов Пакистана - Карачи и Лахора. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook