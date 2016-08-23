Ожидается приезд 30 тыс. туристов из стран Персидского залива в Азербайджан

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В течение летних каникул и праздника Курбан-байрам (Эйд-аль-Адха) ожидается приезд 30 тыс. туристов из стран Персидского залива. Как сообщает Report, об этом изданию Arabian Gazette сказал представитель министерства культуры и туризма Азербайджана в ОАЭ Рашил аль-Нури.

Он отметил, что увеличение числа туристов из стран Персидского залива в Азербайджан является результатом стратегического решения президента Ильхама Алиева упростить визовый режим для путешественников из этого региона.

"Когда было принято это решения, я знал, что Азербайджан станет популярным туристическим направлением для арабских туристов. Перед нами была поставлена задача продвигать Азербайджан как красивое направление для граждан арабских стран. Мы занялись этой работой с удовольствием и с поддержкой руководства Азербайджана, мы достигли этого видения", - отметил он.