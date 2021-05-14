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Открывается регулярное прямое авиасообщение между Самарой и Баку

Открывается регулярное прямое авиасообщение между Самарой и Баку Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по вторникам
Туризм
14 мая 2021 г. 16:24
Открывается регулярное прямое авиасообщение между Самарой и Баку

Базирующаяся в Иркутске авиакомпания "ИрАэро" с 19 мая начнет выполнять регулярные рейсы из Самары в столицу Азербайджана — Баку.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут выполняться на самолете Superjet-100 один раз в неделю, по вторникам. Продолжительность полета составит 1 час 50 минут.

Парк судов "ИрАэро" состоит из самолетов трех типов: Superjet-100, Ан-24/26/26-100 и Bombardier CRJ-200. Сейчас перевозчик выполняет рейсы более чем в 40 городов РФ, среди которых Анапа, Барнаул, Владивосток, Геленджик, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Кызыл, Магадан, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Оренбург, Пенза, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Симферополь.

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Версия на азербайджанском языке Samaradan Bakıya müntəzəm uçuşlar başlayır

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