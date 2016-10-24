Открывается авиарейс из Объединенных Арабских Эмиратов в Баку

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Лоукостер AirArabia (ОАЭ) планирует открыть прямое авиасообщение с Баку. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ ОАЭ, авиарейсы будут осуществляться с 23 марта 2017 года из Международного аэропорта Шарджи в столицу Азербайджана и в обратном направлении 4 раза в неделю.

Время отбытия самолета из аэропорта Шаржи по четвергам и воскресеньям в 07:55, время прибытия в Международный аэропорт Гейдар Алиев – в 10:50 по местному времени. В эти же дни самолет будет вылетать из Баку в 11:30 и прибывать в Шарджу в 14:10 по местному времени.

По вторникам и субботам самолет отбывает из Шарджи в 02:55 ночи и прибывает в Баку в 05:50 утра. В обратном направлении вылет в 06:50, время прибытия в Шарджу – 09:30.