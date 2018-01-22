 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Открытие авиарейса Баку-Бангкок отложено по техническим причинам

    AZAL: Вопрос будет включен в повестку дня при покупке новых самолетов

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Открытие регулярных рейсов между Азербайджаном и Таиландом по техническим причинам отложено до следующего сезона.

    Об этом сообщили Report из "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

    "Это связано прежде всего со слотами для наших самолетов. В представленном нам расписании указывалось длительное время пребывания самолета в аэропорту Бангкока, нам не выдавалось разрешение продолжать полеты в другие азиатские страны. Более того, с учетом сокращения парка авиакомпании после передачи 5 самолетов Embraer лоукостеру Buta Airways, график будет составляться по приоритетным направлениям", - сказали в компании.

    В компании заявили, что открытие этого рейса встанет на повестку дня с появлением в парке авиакомпании новых современных Boeing 737 MAX и четырех единиц Boeing 787 Dreamliner в ближайшие годы.

    Отметим, что рейс Баку-Бангкок планировали запустить 29 октября 2017 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi