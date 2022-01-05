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Фуад Нагиев: В Азербайджане внутренний туризм будет приоритетным направлением

Фуад Нагиев: В Азербайджане внутренний туризм будет приоритетным направлением В период постпандемии, как и во всем мире, приоритетным направлением в Азербайджане будет внутренний туризм, который сыграет большее значение для развития регионов в этом направлении.
Туризм
5 января 2022 г. 16:49
Фуад Нагиев: В Азербайджане внутренний туризм будет приоритетным направлением
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В период постпандемии в Азербайджане приоритетным направлением будет внутренний туризм, который сыграет большее значение для развития регионов.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

Он отметил, что одной из основных целей является наиболее эффективное использование туристического потенциала Азербайджана: "В последнее время агротуризм и сельский туризм стали приобретать все большее значение в мире. Эти виды туризма являются важными факторами для увеличения занятости, улучшения благосостояния граждан, достижения устойчивости доходов сельского населения, сокращения миграции из сел, продвижения культурного наследия и местной гастрономии”.

По словам Нагиева, внутренний туризм в Азербайджане сократился из-за пандемии коронавируса (COVID-19), и в 2020 году было отложено около 3 млн внутренних туристических поездок.

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Версия на английском языке Domestic tourism to be priority in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda postpandemiya dövründə turizm sektorunun əsas inkişaf istiqamətləri açıqlanıb

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