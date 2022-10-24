Орхан Мамедов: Развитие кулинарии стимулирует создание новых хозяйствующих субъектов

Развитие кулинарной индустрии в Азербайджане стимулирует создание новых хозяйствующих субъектов в сфере туризма и общественного питания.

Развитие кулинарной индустрии в Азербайджане стимулирует создание новых хозяйствующих субъектов в сфере туризма и общественного питания.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBİA) Орхан Мамедов заявил на прошедшем в Баку Национальном кулинарном конгрессе.

Мамедов отметил, что национальная кухня - это не только блюда, способы и технологии их приготовления, но и одна из основных частей материальной культуры: "Говоря о национальной кухне, мы, прежде всего, подразумеваем кухню, полную старинных, разнообразных и вкусных блюд. Наша кухня выделяется своей богатой историей и неповторимостью. Азербайджанские блюда славятся в мире своим вкусом и качеством. KOBİA всегда поддерживал развитие субъектов предпринимательства, задействованных в сфере ресторанного бизнеса, и работы в этом направлении продолжаются".