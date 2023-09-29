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Орхан Мамедов: Мы всегда готовы оказать поддержку МСП, задействованным в сфере туризма

Орхан Мамедов: Мы всегда готовы оказать поддержку МСП, задействованным в сфере туризма Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики заявило о готовности оказывать постоянную поддержку МСП, задействованным в сфере туризма.
Туризм
29 сентября 2023 г. 13:41
Орхан Мамедов: Мы всегда готовы оказать поддержку МСП, задействованным в сфере туризма

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики заявило о готовности оказывать постоянную поддержку МСП, задействованным в сфере туризма.

Как сообщает Report, об этом председатель правления KOBİA Орхан Мамедов написал в социальной сети "X" по случаю профессионального праздника работников туризма Азербайджана.

"Туризм, являясь одним из приоритетных секторов экономики Азербайджана, имеет большой потенциал. Мы всегда готовы оказать поддержку МСП, которые играют важную роль в развитии этой сферы, поздравляем представителей туристической сферы с профессиональным праздником", - написал О.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Turizm sahəsindəki KOB-lara daim dəstək olmağa hazırıq"

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