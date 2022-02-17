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Орхан Мамедов: Продвижению агротуризма необходимо уделить особое внимание

Орхан Мамедов: Продвижению агротуризма необходимо уделить особое внимание Председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Орхан Мамедов считает, что продвижению агротуризма, который является новым направлением в Азербайджане, необходимо уделить особое внимание.
Туризм
17 февраля 2022 г. 11:35
Орхан Мамедов: Продвижению агротуризма необходимо уделить особое внимание

Председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Орхан Мамедов считает, что продвижению агротуризма, который является новым направлением в Азербайджане, необходимо уделить особое внимание.

Как сообщает Report, об этом Мамедов заявил на семинаре по развитию сельских территорий и созданию национальной системы агротуризма в Азербайджане.

По его словам, сотрудничество и координация между различными заинтересованными сторонами в цепочке создания стоимости агротуризма имеет важное значение: "Считаю важным создание регулярной дискуссионной площадки для разработки новых проектов, решения проблем и объединения усилий. Необходимо реализовать комплексные меры по привлечению местных и иностранных инвесторов в эту сферу. Наряду с подготовкой предпринимателей и объектов в соответствующей сфере, существует серьезная необходимость в расширении каналов сбыта. Туроператорам следует разработать интересные пакеты услуг и сформулировать новую маркетинговую политику".

Глава агентства выразил надежду, что дискуссии и обмен мнениями в ходе сегодняшнего семинара принесут полезные результаты для развития сектора агротуризма: "Уверен, что наши совместные усилия позволят максимально использовать потенциал сектора агротуризма и увеличить его долю в экономике страны".

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: “Aqroturizm təşviq edilməlidir”

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