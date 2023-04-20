Орхан Мамедов: Аэропорты в Карабахе создают возможность для развития туризма

Новые аэропорты на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создают возможности для развития туризма.
Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов сказал на мероприятии на тему "Туристический бизнес: текущая ситуация и перспективы" в Бакинском доме МСП.
"В настоящее время эксплуатируются международные аэропорты Физули и Зангилана. В конце года или в начале будущего года ожидается открытие аэропорта в Лачыне. Это создает возможности для развития туризма в указанных регионах", - отметил он.
По словам О.Мамедова пандемия коронавируса (COVID-19) оказала отрицательное влияние на туристический сектор Азербайджана, и ведутся работы для восстановления допандемийных показателей.
"Азербайджанское государство заинтересовано в развитии ненефтяного сектора, конкретно туризма, и постоянно оказывает этому сектору поддержку", - добавил О.Мамедов.