Орхан Мамедов: Аэропорты в Карабахе создают возможность для развития туризма

Новые аэропорты на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создают возможность для развития туризма.

Новые аэропорты на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создают возможности для развития туризма.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов сказал на мероприятии на тему "Туристический бизнес: текущая ситуация и перспективы" в Бакинском доме МСП.

"В настоящее время эксплуатируются международные аэропорты Физули и Зангилана. В конце года или в начале будущего года ожидается открытие аэропорта в Лачыне. Это создает возможности для развития туризма в указанных регионах", - отметил он.

По словам О.Мамедова пандемия коронавируса (COVID-19) оказала отрицательное влияние на туристический сектор Азербайджана, и ведутся работы для восстановления допандемийных показателей.

"Азербайджанское государство заинтересовано в развитии ненефтяного сектора, конкретно туризма, и постоянно оказывает этому сектору поддержку", - добавил О.Мамедов.