Определены функции новой рабочей группы в гостиничной сфере в Азербайджане

"При формировании налоговой политики государства считаем важным учитывать применение дифференцированного подхода ко всем видам средств размещения".
Об этом заявили Report в Ассоциации отелей Азербайджана, комментируя вопрос создания рабочей группы в сфере гостиничного дела в стране.
"Развитие сферы туризма в Азербайджане способствует расширению средств размещения, особенно гостиниц, среди субъектов туристической индустрии. Мы считаем важным учитывать применение дифференцированного подхода ко всем видам средств размещения при формировании налоговой политики государства. В результате применения данного подхода наряду с повышением прозрачности работы гостиниц будут созданы условия для развития их деятельности, формирования новых субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках всего вышесказанного мы считаем, что шаги, которые будут предприняты в тесном сотрудничестве с Государственной налоговой службой и Госагентством по туризму, в будущем сыграют большую роль в развитии индустрии размещения, повышении ее конкурентоспособности по сравнению с другими туристическими направлениями Азербайджана", - сказал он.
В ассоциации также отметили, что новая рабочая группа окажет положительное влияние на реализацию налоговой политики Государственной налоговой службы: “Созданная рабочая группа будет способствовать формированию льготной и объективной государственной налоговой политики в отношении деятельности средств размещения. Она может взять на себя функции изучения мнений и предложений представителей гостиничной индустрии по проектам законодательства, подготовленным в этой области, обмена соответствующей информацией, а также оценки последствий и рисков, возникающих в результате применения этих проектов в деятельности отрасли".
Напомним, что ранее состоялась встреча с участием представителей Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, Госагентства по туризму, Общественного объединения "Национальная гостиничная ассоциация" и других соответствующих структур.
На встрече было уделено внимание влиянию пандемии коронавируса на туристический сектор и проблемам, возникающим в этой сфере, обсужден ряд предложений по устранению последствий.
В заключение была подчеркнута важность совместной деятельности Государственной налоговой службы, Госагентства по туризму, общественных организаций и налогоплательщиков, работающих в гостиничной сфере, для развития этой сферы была достигнута общая договоренность о создании рабочей группы.