Определены функции новой рабочей группы в гостиничной сфере в Азербайджане

"При формировании налоговой политики государства считаем важным учитывать применение дифференцированного подхода ко всем видам средств размещения".

"При формировании налоговой политики государства считаем важным учитывать применение дифференцированного подхода ко всем видам средств размещения".

Об этом заявили Report в Ассоциации отелей Азербайджана, комментируя вопрос создания рабочей группы в сфере гостиничного дела в стране.

"Развитие сферы туризма в Азербайджане способствует расширению средств размещения, особенно гостиниц, среди субъектов туристической индустрии. Мы считаем важным учитывать применение дифференцированного подхода ко всем видам средств размещения при формировании налоговой политики государства. В результате применения данного подхода наряду с повышением прозрачности работы гостиниц будут созданы условия для развития их деятельности, формирования новых субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках всего вышесказанного мы считаем, что шаги, которые будут предприняты в тесном сотрудничестве с Государственной налоговой службой и Госагентством по туризму, в будущем сыграют большую роль в развитии индустрии размещения, повышении ее конкурентоспособности по сравнению с другими туристическими направлениями Азербайджана", - сказал он.

В ассоциации также отметили, что новая рабочая группа окажет положительное влияние на реализацию налоговой политики Государственной налоговой службы: “Созданная рабочая группа будет способствовать формированию льготной и объективной государственной налоговой политики в отношении деятельности средств размещения. Она может взять на себя функции изучения мнений и предложений представителей гостиничной индустрии по проектам законодательства, подготовленным в этой области, обмена соответствующей информацией, а также оценки последствий и рисков, возникающих в результате применения этих проектов в деятельности отрасли".

Напомним, что ранее состоялась встреча с участием представителей Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, Госагентства по туризму, Общественного объединения "Национальная гостиничная ассоциация" и других соответствующих структур.

На встрече было уделено внимание влиянию пандемии коронавируса на туристический сектор и проблемам, возникающим в этой сфере, обсужден ряд предложений по устранению последствий.

В заключение была подчеркнута важность совместной деятельности Государственной налоговой службы, Госагентства по туризму, общественных организаций и налогоплательщиков, работающих в гостиничной сфере, для развития этой сферы была достигнута общая договоренность о создании рабочей группы.