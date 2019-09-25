Свыше 90% клиентов Thomas Cook возвращены на родину

Власти Великобритании вернули на родину более 95% клиентов обанкротившейся британской туристической компании Thomas Cook, в ближайшие дни репатриация продолжится.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило управление гражданской авиации Великобритании (CAA).

Как отмечает ведомство, в первые два дня на родину прилетели более% клиентов туроператора. Во вторник власти обеспечили возвращениеавиарейсов стысячами туристов. В среду прибудут очередныерейсов. Ожидается, что операция по возвращению клиентов Thomas Cook продолжится вплоть дооктября."CAA хочет, чтобы все продолжили наслаждаться своими отпусками по мере того, как мы планируем вернуть людей домой в дни их возвращения с Thomas Cook или чуть позже", - говорится в заявлении управления."Мы вернули домой% человек в сроки их возвращения из отпусков", - отметил глава САА Ричард Мориарти.Глава ведомства также выразил благодарность авиакомпаниям, которые помогли в проведении операции по возвращению туристов на родину.Старейшая в мире британская туристическая компания Thomas Cook объявиласентября о банкротстве, не сумев договориться о реструктуризации долгов с основным акционером – китайской Fosun Tourism Group – и кредиторами. На тот момент на отдыхе за границей находились околотысяч клиентов компании, которых начали эвакуировать на родину уже к вечеру того же дня