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ООН: Потери экономики из-за спада в туризме в этом году могут достичь 2,4 трлн долларов

ООН: Потери экономики из-за спада в туризме в этом году могут достичь 2,4 трлн долларов Спад в секторе туризма, вызванный пандемией коронавируса, может привести к тому, что в 2021 году мировой ВВП недосчитается от 1,7 до 2,4 трлн долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз содержится в опубликованном сегодня в Женеве
Туризм
30 июня 2021 г. 09:24
ООН: Потери экономики из-за спада в туризме в этом году могут достичь 2,4 трлн долларов

Спад в секторе туризма, вызванный пандемией коронавируса, может привести к тому, что в 2021 году мировой ВВП недосчитается от 1,7 до 2,4 трлн долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз содержится в опубликованном сегодня в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Оживление в международном туризме ожидается во второй половине текущего года, однако, согласно докладу ЮНКТАД, в 2021 году все еще ожидаются потери от $1,7 до 2,4 трлн в сравнении с 2019 годом", - констатировали эксперты.

В докладе приведены возможные сценарии развития ситуации. Согласно наиболее пессимистичному варианту, число международных поездок сократится на 75% в этом году. В этом случае сектор туризма потеряет $948 млрд, а мировой ВВП понесет в целом урон в $2,4 трлн. Второй сценарий основан на предполагаемом уменьшении количества международных туристических поездок на 63%. Третий исходит из того, что на 75% станет меньше посещений стран с низким уровнем вакцинации от коронавируса, а в государствах, где значительная часть населения сделала прививки, турпоток сократится на 37%. По второму сценарию потери мирового ВВП прогнозируются на уровне $1,7 трлн, а по третьему - 1,8 трлн.

Авторы доклада обращают внимание на значительное влияние массовой вакцинации на сектор туризма.

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Версия на английском языке UN: Economy losses due to recession in tourism this year may reach $2.4 trillion

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