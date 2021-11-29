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ООН: Мировой туризм восстановится не раньше 2023 года

ООН: Мировой туризм восстановится не раньше 2023 года Мировой туризм, вероятно, сможет вернуться к показателям, предшествующим пандемии нового коронавируса, не раньше 2023 года.
Туризм
29 ноября 2021 г. 08:30
ООН: Мировой туризм восстановится не раньше 2023 года

Мировой туризм, вероятно, сможет вернуться к показателям, предшествующим пандемии нового коронавируса, не раньше 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили.

"Группа экспертов ВТООН прогнозирует очень позитивный подъем, обусловленный высоким отложенным спросом на поездки, во втором и третьем кварталах 2022 года, - отметил он. - На данный момент мы наблюдаем небольшое восстановление в регионах Южной Европы, Центральной Америки и Карибского бассейна".

"Почти половина экспертов (45%) считают, что международный туризм вернется к уровню 2019 года в 2024 году или позже, в то время как 43% указывают на восстановление в 2023 году, - заявил Пололикашвили. - Темпы, равномерное распределение вакцин и эффективное сотрудничество по протоколам о поездках и здравоохранении будут иметь ключевое значение для координации согласованных действий, в которых нуждается сфера туризма".

Комментируя предстоящую Генеральную ассамблею ВТООН, которая пройдет с 30 ноября по 3 декабря в Мадриде, генсек уточнил: "Мы надеемся определить основные приоритеты организации вместе с нашими членами на следующие 2 года". "Будет уделено внимание устойчивости и экологическому переходу, разработке и диверсификации продуктов, образованию, инновациям и цифровой трансформации для развития сельских районов", - отметил Пололикашвили.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Turizm Təşkilatı: “Turizm 2023-cü ildən tez bərpa olunmayacaq”

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