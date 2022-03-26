О нас
Аудио новости

ООН: Мировой туризм может потерять $14 млрд при затяжном конфликте вокруг Украины

ООН: Мировой туризм может потерять $14 млрд при затяжном конфликте вокруг Украины Доходы от туризма в мире могут сократиться на 14 млрд долларов США, если конфликт вокруг Украины затянется.
Туризм
26 марта 2022 г. 02:18
ООН: Мировой туризм может потерять $14 млрд при затяжном конфликте вокруг Украины

Доходы от туризма в мире могут сократиться на 14 млрд долларов США, если конфликт вокруг Украины затянется.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

"Закрытие украинского и российского воздушного пространства, а также запрет российских перевозчиков многими европейскими странами влияет на внутриевропейские путешествия, - отмечается в документе. - Это также приводит к (необходимости) изменения маршрутов на дальних рейсах между Европой и Восточной Азией, что приводит к более длительным полетам и более высоким затратам".

"В 2020 году на Россию и Украину приходилось в совокупности 3% мировых расходов на международный туризм, и не менее 14 млрд долларов мировых доходов от туризма может быть потеряно, если конфликт затянется", - уточнили в ЮНВТО. Там добавили, что "важность обоих рынков значительна для соседних стран", а также для европейских курортных направлений. "Российский рынок также приобрел значительный вес во время пандемии для дальних направлений", - напомнили в организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynadakı müharibə fonunda dünya turizmi 14 milyard dollar itirə bilər

Самое важное

На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
23 марта 2022 г. 20:03
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
23 марта 2022 г. 14:41
В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
ФотоВ Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
23 марта 2022 г. 08:38
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
23 марта 2022 г. 03:26
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
22 марта 2022 г. 20:49
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
22 марта 2022 г. 10:07
Озеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
ФотоОзеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
21 марта 2022 г. 13:12
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
21 марта 2022 г. 10:00
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
20 марта 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi