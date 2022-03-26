ООН: Мировой туризм может потерять $14 млрд при затяжном конфликте вокруг Украины

Доходы от туризма в мире могут сократиться на 14 млрд долларов США, если конфликт вокруг Украины затянется.
"Закрытие украинского и российского воздушного пространства, а также запрет российских перевозчиков многими европейскими странами влияет на внутриевропейские путешествия, - отмечается в документе. - Это также приводит к (необходимости) изменения маршрутов на дальних рейсах между Европой и Восточной Азией, что приводит к более длительным полетам и более высоким затратам".
"В 2020 году на Россию и Украину приходилось в совокупности 3% мировых расходов на международный туризм, и не менее 14 млрд долларов мировых доходов от туризма может быть потеряно, если конфликт затянется", - уточнили в ЮНВТО. Там добавили, что "важность обоих рынков значительна для соседних стран", а также для европейских курортных направлений. "Российский рынок также приобрел значительный вес во время пандемии для дальних направлений", - напомнили в организации.