ООН: Массовая вакцинация приведет к восстановлению туризма

Высокий уровень вакцинации населения и более широкое внедрение цифровых технологий приведут к росту международного туризма. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Всемирной туристской организации (ВТООН).

Высокий уровень вакцинации населения и более широкое внедрение цифровых технологий приведут к росту международного туризма. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Всемирной туристской организации (ВТООН).

"Те направления, где уровень вакцинации выше, и где правительства способны работать вместе над согласованными правилами, имеют больше возможностей для возобновления туризма, - говорится в сообщении ВТООН.

Организация также отмечает, что региональные различия в отношении ограничений на поездки сохраняются. Полностью закрыты 70% всех направлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по сравнению с всего 13% в Европе, 20% в Северной и Южной Америке, 19% в Африке и 31% на Ближнем Востоке. В большинстве случаев ограничения на поездки продолжают действовать в отношении полностью вакцинированных пассажиров (получивших две дозы утвержденной вакцины). Ожидается, что в ближайшие недели ситуация существенно изменится. "Правительства играют важную роль в возобновлении и восстановлении туризма посредством сотрудничества, использования данных и цифровых технологий" - приводятся в сообщении организации слова ее генерального секретаря Зураба Пололикашвили.

Только три страны в мире - Албания, Коста-Рика и Доминиканская Республика - полностью открыты для туристов без всяких ограничений. По состоянию на 1 июня 2021 года 29% всех туристических направлений в мире полностью закрыты для международного туризма.