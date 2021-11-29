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ООН: Доходы от международного туризма могут превысить 700-800 млрд долларов

ООН: Доходы от международного туризма могут превысить 700-800 млрд долларов Доходы туристического сектора в мире по итогам текущего года могут сократиться на 1 трлн долларов США по сравнению с показателем, который предшествовал пандемии COVID-19.
Туризм
29 ноября 2021 г. 11:28
ООН: Доходы от международного туризма могут превысить 700-800 млрд долларов

Доходы туристического сектора в мире по итогам текущего года могут сократиться на 1 трлн долларов США по сравнению с показателем, который предшествовал пандемии COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная туристская организация ООН.

"Доходы от международного туризма могут достичь 700-800 млрд долларов в 2021 году, что является небольшим улучшением по сравнению с 2020 годом, но составляет менее половины от 1,7 трлн долларов, зафиксированных в 2019 году, - пояснили в организации. - Экономический вклад туризма оценивается в 1,9 трлн долларов в 2021 году, что значительно ниже значения в 3,5 трлн долларов до пандемии". Ожидается, что число туристов, путешествующих в другие страны, будет на 70-75% ниже показателя за 2019 год, то есть до пандемии.

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Версия на английском языке UN: Revenues from international tourism could reach $700-800 billion

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