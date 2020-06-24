Около 195 млрд. долларов потеряла мировая туротрасль с начала года

Порядка 195 млрд. долларов США потеряла мировая туристическая отрасль с начала 2020 года, в большинстве стран мира ограничения на международные поездки сохраняются.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Его авторы отмечают, что туризм - в числе отраслей, в наибольшей степени пострадавших в период пандемии, и без поддержки правительств и международных организаций ему не оправиться от шока.

Согласно данным доклада, в этом году в апреле, когда люди обычно много путешествуют в связи с пасхальными каникулами, количество туристических поездок по всему миру сократилось на 97 процентов. В марте, когда был введен карантин, число международных туристов снизилось на 55 процентов. В целом в период с января по апрель 2020-го года число иностранных путешественников сократилось на 44 процента.

За первые три месяца этого года резко сократилось число международных туристов, направляющихся практически во все регионы мира: в страны Азиатско-Тихоокеанского региона - на 51 процент, в Европу - на 44 процента, на Ближний Восток - на 40 процентов, в Северную и Южную Америки - на 36 процентов и в Африку - на 35 процентов.

"Внезапное резкое снижение числа туристов привело к сокращению занятости и экономическим трудностям. Поэтому крайне важно, чтобы возобновление туризма стало приоритетом для государств…. Но главная задача сектора - защита здоровья и обеспечение безопасности [сотрудников отрасли, местного населения и самих туристов]", - заявил Генеральный секретарь Всемирной туристкой организации Зураб Пололикашвили.

Туристическая отрасль обеспечивает рабочими местами миллионы людей во всем мире и является одной из важнейших составляющих экономики. Чтобы поддержать сектор и не допустить сокращения рабочих мест, эксперты призывают власти постепенно снимать ограничения, налаживать трансграничные транспортные коридоры, возобновлять международные рейсы на некоторых туристических направлениях, но при этом строго соблюдать правила безопасности и гигиены.

Глава ЮНВТО считает, что до тех пор, пока возобновление туризма не начнется повсеместно, власти всех стран должны оказывать сектору экономическую поддержку. Он отметил, что Европейский союз и отдельные государства, в том числе Франция и Испания, уже приняли ряд мер, направленных на спасение этой отрасли.

В ЮНВТО ожидают, что в 2020 году, в зависимости от введенных странами ограничений, сокращение международных туристических потоков составит 58-78 процентов, число международных туристов во всем мире сократится на 850 млн - 1,1 млрд человек, а потери сектора составят 910 млрд - 1,2 трлн долларов США. Без работы останутся 100 - 120 млн работников сферы туризма.