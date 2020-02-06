ОИС поможет разработать программу развития туризма Габалы

Азербайджан совместно с Организацией Исламского Сотрудничества (ОИС) разработает программу развития туризма для Габалы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, программа включает в себя проведение фестивалей туризма, культуры, искусства, наследия и выставок исламского туризма в связи с избранием Габалы туристической столицей ОИС в 2020 году.

Габала была выбрана туристической столицей ОИС-2020 на 10-й сессии конференции министров туризма стран ОИС (ICTM), состоявшейся 5-7 февраля 2018 года.

Столица исламского туризма ежегодно выбирается ОИС в консультации с государствами-членами. Программа направлена на развитие туристического и экономического потенциала отдельных городов, а также на укрепление исламской солидарности посредством обмена продукцией и услугами и поддержки инфраструктуры в секторе туризма.