Оглашена сумма потерь Японии из-за недопуска гостей до олимпиады

В субботу было принято решение о проведении олимпиады без иностранных зрителей, им будет возвращено 630 тысяч билетов

Экономика Японии недосчитается 150 миллиардов иен (около 1,37 миллиарда долларов США) из-за решения проводить олимпийские игры летом этого года без иностранных болельщиков.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на специалистов японских "мозговых центров".

Так, экономисты Dai-ichi Life Research Institute, мнение которых приводит деловая газета "Никкэй", считают, что экономический эффект, на который рассчитывал Токио от проведения олимпиады, сократится на 150 миллиардов иен (около 1,37 миллиарда долларов США). Ту же цифру привел в интервью телеканалу NHK Такахидэ Киути, представитель Исследовательского института Номура.

Япония рассчитывала, что проведение на ее территории олимпийских и паралимпийских игр привлечет многочисленных иностранных туристов, которым планировалось показать не только столицу, но и регионы. В числе долгосрочных эффектов предполагалось продемонстрировать картину восстановления на северо-востоке Японии, пострадавшем от разрушительного землетрясения и цунами в 2011 году.

В субботу было принято решение о проведении олимпиады без иностранных зрителей, им будет возвращено 630 тысяч билетов. Как выяснила газета "Никкэй", Международный олимпийский комитет (МОК) достаточно легко согласился на проведение игр без иностранных зрителей, так как около 70% его дохода зависят от продажи прав на телетрансляцию, а 20% — от спонсорских средств.

Американская компания NBCUniversal выкупила права на трансляцию в США летних и зимних олимпиад до 2032 года на общую сумму 1 триллион иен (около 9 миллиардов долларов США). Таким образом, для МОК важно, чтобы олимпиада состоялась. Он поддержал решение Токио провести игры без иностранных болельщиков, так как, во-первых, в таком формате они пройдут более безопасно с эпидемиологической точки зрения, а во-вторых, МОК "не получит ощутимого удара в плане доходов".