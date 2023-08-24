Очередной выпуск MasterChefTürkiye посвящен Азербайджану

При поддержке Государственного агентства по туризму турецкий канал TV8 посвятил Азербайджану очередной выпуск кулинарного конкурса MasterChefTürkiye.

При поддержке Государственного агентства по туризму турецкий канал TV8 посвятил Азербайджану очередной выпуск кулинарного конкурса MasterChefTürkiye.

Как передает Report со ссылкой на агентство, на фоне панорамы города Баку, открывающейся с Нагорного парка, команды приготовили различные блюда национальной кухни Азербайджана.

В программе рассказывается об азербайджанских блюдах и технике их приготовления, а также представлены кадры живописных уголков Баку и Карабаха.

Посвященный Азербайджану выпуск MasterChefTürkiye выйдет в эфир на канале TV8 сегодня в 21:00 по бакинскому времени.