Очередная встреча министров туризма Тюркского совета пройдет в Азербайджане

23-24 июня в Коканде, Узбекистан, проходит 6-е заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств и 15-е заседание рабочей группы по туризму.

23-24 июня в Коканде, Узбекистан, проходит 6-е заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств и 15-е заседание рабочей группы по туризму.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму Азербайджана.

Выступивший на мероприятии председатель агентства Фуад Нагиев отметил, что наличие у тюркоязычных государств общей истории, языка, культуры и национальной идентичности придает импульс развитию экономических отношений между ними. Председатель агентства отметил, что несмотря на то, что из-за пандемии прошедший год был одним из самых трудных для мира, в том числе для туристической индустрии, он стал одним из самых славных в истории Азербайджана. Ф. Нагиев подчеркнул, что прекращение 30-летней оккупации, конец которой положила Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, имеет важное значение для Азербайджана и региона. Он проинформировал о том, что большая часть туристических достопримечательностей Карабаха разрушена оккупантами. При этом, отметил Нагиев, на этих территориях уже начаты строительные работы, а освобожденные территории обладают большим туристическим потенциалом. Он добавил, что в скором времени Карабах будет представлен миру как новое региональное туристическое направление.

Министры туризма государств-членов, принявшие участие в мероприятии, поздравив Азербайджан с восстановлением территориальной целостности, пожелали успехов в развитии Карабаха как региональной туристической дестинации.

Фуад Нагиев выразил уверенность в том, что проекты организации "Инициатива туристических столиц Шелкового пути" и "Священный визит" сыграют важную роль в популяризации туристического культурного наследия государств-членов, расширении сотрудничества, а также в увеличении туристического обмена между странами-членами. Он также отметил, что прямые рейсы между столицами и другими городами тюркоязычных государств наряду с туризмом будут способствовать развитию экономических и коммерческих связей.

Напомнив, что в 2015 году в Азербайджане прошла 2-я встреча министров туризма, он отметил, что страна успешно проводит многие международные мероприятия. Он выразил удовлетворение решением министров туризма Тюркского совета провести очередную 7-ю встречу в Азербайджане и пригласил участников в нашу страну.

В рамках заседания состоялся ряд двусторонних встреч между Фуадом Нагиевым и официальными представителями других стран-членов.

Отметим, что на мероприятии обсуждаются такие вопросы, как меры по восстановлению туризма, сотрудничество в постпандемический период, совместные проекты и направления деятельности.