Оценены потери турбизнеса РФ от коронавируса

Примерные потери российского выездного туризма от коронавируса составили 27 млрд рублей (свыше 400 млн долларов США) без учета потерь на итальянском направлении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала "Россия-24".

"Есть примерно подсчитанный ущерб в сфере выездного туризма по итогам того, что происходит с коронавирусом, по результатам закрытия целого ряда направлений, - сказала она. - Это 27 млрд рублей в совокупности по всей стране, включая те выплаты, которые производились туристам, вынужденно отказавшимся от уже оплаченных туров".

М. Ломидзе отметила, что эта сумма не учитывает события, происходящие сейчас на итальянском направлении.