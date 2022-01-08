Зимний туризм в Азербайджане: насколько цены соответствуют качеству?

В этом году, как и в предшествующие, люди отправились праздновать Новый год кто куда. Закрытие сухопутных границ в связи с пандемией коронавируса, высокая стоимость авиарейсов и ряд других трудностей обусловили необходимость большего использования возможн

В этом году, как и в предшествующие, люди отправились праздновать Новый год кто куда. Закрытие сухопутных границ в связи с пандемией коронавируса, высокая стоимость авиарейсов и ряд других трудностей обусловили необходимость большего использования возможностей внутреннего туризма. За последнее время все чаще звучат недовольства уровнем оказываемых туристических услуг и завышенными ценами.

Глава одной из действующих в стране туристических компаний Агиль Агаларов отметил Report, что бытующее мнение о завышенных ценах в туристических объектах соответствуют действительности: "Зимний туризм в нашей стране развивается, однако почти все туристы недовольны высокими ценами в Туфандаге и Шахдаге.

Все это обусловило отток туристов в Турцию. Одной только нашей компанией было направлено порядка 100 туристов в Трабзон и Ризе. А для азербайджанского туризма такая ситуация отнюдь не отрадна. Приезжающие в нашу страну туристы тоже сетуют на высокие цены и низкое качество обслуживания. Скажу только, что цена за сутки, включая завтрак и ужин в 4-х или 5-звездочном отеле в центре Трабзона, составляет от 170 до 200 лир”.

Исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди считает, что для регулирования цен необходимо повысить конкуренцию между предпринимателями:

“О дороговизне говорят все время. И это естественно. Азербайджанский турист, выезжая в регионы, предпочитает останавливаться в 4-5-звездочных отелях. А в этих отелях цена несколько выше в соответствии с предоставляемыми услугами.

С другой стороны, количество фермерских и гостевых домов, где могут остановиться туристы, минимально, поэтому возникает пропасть между спросом и предложением, что приводит к высокой цене, особенно в праздничные дни.

Считаю, что количество предприятий и частных предпринимателей, оказывающих туристические и гостиничные услуги в регионах, в том числе относящихся к сегменту микро- и малого бизнеса, должно возрасти, конкуренция в этой сфере усилиться, чтобы цены в итоге стали более приемлемыми.

В предыдущие годы мы с гордостью говорили о том, что в сфере туризма и гостеприимства нет монополии. Сейчас ситуация несколько изменилась. В сегменте крупных предприятий возникают монополии. А это напрямую влияет на формирование цен”.

В Государственном агентстве по туризму сообщили Report, что регулирование цен на рынке происходит на основе спроса и предложения:

“Никакого вмешательства здесь нет. Государство должно порождать условия для создания новых объектов туризма в регионах, и в определенных формах это делается, и в рамках создаваемой конкурентной среды должны формироваться цены".