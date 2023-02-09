Объявлено число азербайджанцев, посетивших Россию в прошлом году

В прошлом году РФ посетили 327,9 тысячи граждан Азербайджана.

В прошлом году РФ посетили 327,9 тысячи граждан Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Ассоциацию Туроператоров России, общее число иностранцев, которые въезжали с любыми целями (не только туризм, но и работа, учеба, частные цели, персонал транспортных средств и пр.) в 2022 году выросло в сравнении с пандемийными 2020 (9,7 млн) и 2021(12,1 млн) годами. По итогам прошлого года иностранцы совершили 13,1 млн визитов в РФ со всеми возможными целями. Впрочем, это почти на 20 млн меньше (или в 2,5 раза), чем было в 2019 году.

В ТОП-3 по "общему" въезду вошли Казахстан (2,5 млн визитов), Украина (2,4 млн), Узбекистан (2,1 млн). Более миллиона визитов в Россию в прошлом году также совершили граждане Таджикистана (1,6 млн).

В десятку также попали Кыргызстан (866,2 тыс.), Армения (491,6 тыс.), Азербайджан (327,9 тыс.), Беларусь (289,3 тыс.), Турция (198,6 тыс.).