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Обсуждено сотрудничество в сфере туризма между Азербайджаном и Марокко

Обсуждено сотрудничество в сфере туризма между Азербайджаном и Марокко 14 марта 2024 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назим Самедов встретился с министром туризма, ремесел, социальной и солидарной экономики Королевства Марокко Фатим-Захрой Аммор.
Туризм
14 марта 2024 г. 20:59
Обсуждено сотрудничество в сфере туризма между Азербайджаном и Марокко

14 марта 2024 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назим Самедов встретился с министром туризма, ремесел, социальной и солидарной экономики Королевства Марокко Фатим-Захрой Аммор.

Как передает Report со ссылкой на посольство, в ходе встречи были обсуждены совместные усилия по развитию сотрудничества в сфере туризма между двумя странами, между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Министерством туризма, ремесел, социальной и солидарной экономики Королевства Марокко, организация взаимных визитов, информационные туры и пресс-туры, участие в туристических выставках, а также установление отношений сотрудничества между туристическими ассоциациями страны, высшими и средними учебными заведениями, работающими в этой сфере, и сотрудничество между Бюро Туризма Азербайджана и Национальным Туристским Бюро Марокко.

Посол Н.Самедов проинформировал о важности соглашения о туристском сотрудничестве, подписанного между Азербайджаном и Марокко в 2008 году, а также отметил важность установления прямого воздушного сообщения и отмену виз для граждан обеих стран с общегражданскими паспортами для увеличения количества туристов, посещающих обе страны.

Кроме того, в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросу установления сотрудничества по обмену знаниями и опытом в области ремесленничества между Министерством туризма, ремесел, социальной и солидарной экономики Королевства Марокко и Публичным юридическим лицом "ABAD" при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

В завершение посол Н.Самедов пригласил министра туризма, ремесел, социальной и солидарной экономики Королевства Марокко Фатим-Захру Аммор посетить нашу страну.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Mərakeş arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq üzrə birgə səylər müzakirə edilib

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