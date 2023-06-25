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Обсуждены перспективы туристических связей Азербайджана и Мексики

Обсуждены перспективы туристических связей Азербайджана и Мексики Перспективы развития туристических связей Азербайджана и Мексики были обсуждены сегодня на встрече руководителя Аппарата Государственного агентства по туризму Кянана Гасымова с делегацией во главе с послом Мексики в Азербайджане Марией Викторией Ромеро Ка
Туризм
25 июня 2023 г. 17:29
Обсуждены перспективы туристических связей Азербайджана и Мексики

Перспективы развития туристических связей Азербайджана и Мексики были обсуждены сегодня на встрече руководителя Аппарата Государственного агентства по туризму Кянана Гасымова с делегацией во главе с послом Мексики в Азербайджане Марией Викторией Ромеро Кабальеро.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно информации, на встрече состоялся обмен мнениями о возможности реализации совместных проектов между двумя странами, связанных с экотуризмом, приключенческим туризмом и спортивным туризмом.

Посол рассказала о Рарамури, этническом народе своей страны, известном своими способностями к бегу на длинные дистанции, отметив, что каждый год в Мексике проводится беговой марафон. Она рассказала о том, что в прошлый раз марафон проводился в Австрии и в нем приняли участие многочисленные туристы и спортсмены из разных стран мира, выступила с предложением о проведении данного ультрамарафона в Азербайджане, отметив, что это будет способствовать увеличению взаимных туристических поездок.

K.Гасымов, в свою очередь, подчеркнул положительное влияние спортивного туризма на туристические потоки между странами и подробно рассказал о проведенном в Азербайджане Национальном фестивале Яйлаг, Бакинском марафоне, а также о древних национальных видах спорта нашей страны-зорхане и човгане.

Для поездок в Азербайджан к гражданам Мексики применяется упрощенная система "e-Visa".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Mexico discuss prospects of cooperation in tourism
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Meksikanın turizm əlaqələrinin perspektivləri müzakirə edilib

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