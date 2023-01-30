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Обсуждено устранение искусственных барьеров при формировании турпакетов

Обсуждено устранение искусственных барьеров при формировании турпакетов В туристическом секторе Азербайджана существуют искусственные препятствия для формирования турпакетов при осуществлении долгосрочных продаж.
Туризм
30 января 2023 г. 15:49
Обсуждено устранение искусственных барьеров при формировании турпакетов

В туристическом секторе Азербайджана существуют искусственные препятствия для формирования турпакетов при осуществлении долгосрочных продаж.

Как сообщает Report со ссылкой на общественное объединение "Ассоциация туристических агентств Азербайджана", эти вопросы обсуждены на заседании Организации по налаживанию дальнейшего сотрудничества с отелями.

На заседании состоялся обмен мнениями по регулированию ценовой политики, подписанию корпоративных соглашений, устранению искусственных барьеров при формировании турпакетов для долгосрочной продажи.

На встрече также обсуждалась организация в ближайшее время совместных встреч для взаимного решения проблем, возникших в прошлом году при налаживании сотрудничества между членами АТАА и рядом отелей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTurpaketlərin formalaşdırılmasında süni maneələrin aradan qaldırılması müzakirə olunub

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