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Обнародованы минимальные цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана 

Обнародованы минимальные цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана  В сентябре самая высокая минимальная цена на прямые рейсы за границу из Баку зафиксирована по направлению столицы Польши Варшавы.
Туризм
24 сентября 2024 г. 17:43
Обнародованы минимальные цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана 

В сентябре самая высокая минимальная цена на прямые рейсы за границу из Баку зафиксирована по направлению столицы Польши Варшавы.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, прямой рейс из столицы Азербайджана в Варшаву стоит 265 евро, транзитный - 196 евро, что соответственно на 42,4% и 55,1% больше, чем в аналогичный месяц прошлого года.

Российский город Новосибирск занял 2-е место. Цены на прямой и транзитный билеты в этот город составляют соответственно 251 евро (-11,7%) и 260 евро (-30,6%).

Третье место занял российский город Нижний Новгород. Прямой рейс в этот город стоит 226 евро (прямого рейса в прошлом году не было), а транзитный - 243 евро (-15,4%).

В сентябре самая высокая минимальная цена транзитных рейсов из Баку составила 721 евро (-46,8%) в столицу Южной Кореи Сеул. В первую тройку также вошли столица Японии Токио с ценой 659 евро (- 55,2 %) и египетский город Шарм-эш-Шейх с ценой 579 евро (- 6 %).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan xaricə birbaşa və tranzit aviareyslərin qiymətləri açıqlanıb

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