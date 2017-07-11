Обнародовано количество туристов, посетивших Азербайджан в первой половине года

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В количестве туристов, посетивших Азербайджан в первой половине года, наблюдается рост.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связям с общественностью министерства культуры и туризма.

В министерстве отметили, что в общем счете посетивших в этом году Азербайджан туристов первое место занимает Россия с 374 тыс. 491 человек (рост на 17%). После следуют Грузия (254 425 человек, рост на 4%), Иран (180 103 человека, рост на 89%), ОАЭ (44 196 человек, рост на 338%), Украина (27 342 человек, рост на 14%) и Ирак (19 355 человек, рост на 75%). В этот период из Турции в Азербайджан прибыло 138 тыс. 692 человека, что на 7,6% меньше показателя прошлого года.

По сообщению, большой рост бросается в глаза в количестве посетивших Азербайджан туристов из арабских стран. По сравнению с первой половиной прошлого года в этом году из Омана прибыло туристов в 16 раз больше, Кувейта – 8 раз, Саудовской Аравии – 6 раз, Катара – 5 раз, Марокко – 5 раз, ОАЭ – 4,4 раза, Пакистана – 3,5 раза, Алжира – 3,5 раза, Иордании – 2,2 раза, Туркменистана – 2 раза, Ирака – примерно в 1,5 раза.