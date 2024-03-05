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Названо число посетивших Шушу в прошлом году туристов

Названо число посетивших Шушу в прошлом году туристов В прошлом году Шушу посетили 1 133 туриста.
Туризм
5 марта 2024 г. 15:47
Названо число посетивших Шушу в прошлом году туристов

В прошлом году Шушу посетили 1 133 туриста.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2023 году.

Первая туристическая поездка в Шушу была организована 18 марта прошлого года. Поездка первой группы из 40 человек была двухдневной.

В рамках тура местные туристы посетили Джыдыр дюзю и музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа в Шуше, ознакомились с Шушинской крепостью, Гянджинскими воротами и символом “Хары Бюльбюль”, посетили мечети Юхары Гевхар-ага, Ашагы Гевхар-ага и другие достопримечательности.

Отметим, что первые регулярные автобусные рейсы для поездки в города Шуша и Агдам были запущены 24 января 2022 года. Всего до 21 февраля был выполнен 691 рейс, освобожденные от оккупации территории посетили 28 227 пассажиров.

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Версия на английском языке Number of tourists visited Shusha in 2023 revealed
Версия на азербайджанском языке Ötən il Şuşaya gələn turistlərin sayı açıqlanıb

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