Названо число посетивших Шушу в прошлом году туристов

В прошлом году Шушу посетили 1 133 туриста.

В прошлом году Шушу посетили 1 133 туриста.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2023 году.

Первая туристическая поездка в Шушу была организована 18 марта прошлого года. Поездка первой группы из 40 человек была двухдневной.

В рамках тура местные туристы посетили Джыдыр дюзю и музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа в Шуше, ознакомились с Шушинской крепостью, Гянджинскими воротами и символом “Хары Бюльбюль”, посетили мечети Юхары Гевхар-ага, Ашагы Гевхар-ага и другие достопримечательности.

Отметим, что первые регулярные автобусные рейсы для поездки в города Шуша и Агдам были запущены 24 января 2022 года. Всего до 21 февраля был выполнен 691 рейс, освобожденные от оккупации территории посетили 28 227 пассажиров.