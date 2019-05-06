Обнародовано число посетивших в этом году Грузию из Азербайджана

Число посетивших из Азербайджана Грузию за январь-апрель этого года составило 391 975 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила Национальная администрация туризма Грузии.

В отчетный период Азербайджан занял первое место по числу посетивших соседнюю страну. На втором месте граждане России (367 215 человек), на третьем - Армении (326 840 человек).

Только в апреле в годовом сравнении статистика посетивших из Азербайджана Грузию лиц возросла на 0,4% и составила 99 073 человека. В апреле общее число посетивших соседнюю страну иностранцев составило 647 770 человек.

В годовом сравнении данный показатель на 4,6% больше. В прошлом месяце в годовом сравнении статистика туристических поездок возросла на 4,2% и составила 348 519 человек.