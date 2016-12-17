Обнародована Стратегическая дорожная карта по развитию специализированной туристической промышленности в Азербайджане

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована Стратегическая дорожная карта по развитию специализированной туристической промышленности в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, документ утвержден указом президента Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджанской Республики "О вопросах, исходящих от утверждения "Главных направлений стратегической дорожной карты по развитию национальной экономики и ее основных секторов" от 16 марта 2016 года, № 1897, были даны соответствующие поручения по разработке Стратегической дорожной карты на основании глубокого анализа текущего положения экономики. В соответствии с этим, при участии соответствующих государственных органов, исследовательских центров и независимых экспертов был проведен системный и всесторонний анализ существующего положения в сфере развития специализированной туристической промышленности, проведен ряд обсуждений и оценка, на этом основании подготовлена Стратегическая дорожная карта по развитию специализированной туристической промышленности в Азербайджанской Республике.