Объекты туриндустрии Самарканда оснащены QR-кодами

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Объекты туриндустрии Самарканда оснастили QR-кодами.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Узбекистана в Азербайджане, эти коды позволяют туристам за считанные секунды получать на смартфон всю информацию об историческом объекте в удобной и доступной форме, а также о расположенных поблизости отелях, ресторанах и других достопримечательностях.

Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана активно сотрудничает с IT-компаниями для внедрения концепции смарт-технологий на объектах культурного наследия и в государственных музеях.

В рамках совместного проекта VERUM QR, реализуемого Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма, Министерством культуры Республики Узбекистан и ООО «Texno Dargoh», исторические памятники, гостиницы, рестораны и другие объекты туриндустрии Самарканда оснастили QR-кодами.

QR-кодами ранее были оснащены большинство исторических памятников в Хиве, а также около 50 исторических памятников Бухары. Эти коды позволяют туристам за считанные секунды получать на смартфон всю информацию об историческом объекте в удобной и доступной форме, а также о расположенных поблизости отелях, ресторанах и других достопримечательностях. Информация о достопримечательностях будет доступна на 12 языках.

Проект VERUM QR нацелен на продвижение имиджа Узбекистана на международном туристическом рынке, как страны SMART-туризма и активного использования IT-технологий в туристическом секторе.