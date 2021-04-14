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ОАЭ ужесточают правила въезда для туристов

ОАЭ ужесточают правила въезда для туристов Туристам также придется сдать еще один тест уже на территории Шарджи, оставаясь на самоизоляции до получения результатов
Туризм
14 апреля 2021 г. 13:53
ОАЭ ужесточают правила въезда для туристов

Власти третьего по величине эмирата в ОАЭ меняют правила въезда для туристов.

Как передает Report, об этом сообщает Ассоциация туроператоров в России (АТОР).

С 18 апреля 2021 года прибывающим в Шарджу необходимо иметь при себе бумажную справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия. Результат принимается на арабском или английском языке, если сделан в аккредитованной лаборатории.

Ранее срок действия ПЦР-теста составлял не более 96 часов до прибытия в Шарджу.

До Шарджи ужесточил меры Дубай. Еще в январе там власти сократили срок действия теста с 96 до 72 часов.

Кроме обязательного теста туристам придется сдать еще один тест уже на территории Шарджи, оставаясь на самоизоляции до получения результатов.

АТОР напоминает, что от обязательного ПЦР-тестирования в Шардже освобождены граждане ОАЭ и дети младше 12 лет.

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