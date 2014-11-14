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    ОАЭ увеличили стоимость визы

    Отныне для получения разрешения на въезд в Эмираты необходимо заплатить 85 долларов

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ 13 ноября в силу вступило постановление ОАЭ об увеличении стоимости визы.

    Как передает Report, отныне для получения разрешения на въезд в Эмираты необходимо заплатить 85 долларов, что на 25 долларов больше прежней цены.

    Также власти ввели временный запрет на открытие постоянной визы. На сегодняшний день граждане стран, с которыми у ОАЭ действует визовый режим, могут получить транзитное разрешение сроком на 3 дня.

    Эта новость вызвала небольшой резонанс в прессе, поскольку большинство туристов покупают путевки в Арабские Эмираты по раннему бронированию. Следовательно, они оплатили визу по прежней цене. В постановлении сказано, что такие путешественники будут вынуждены доплатить 25 долларов, в противном случае их не пустят на территорию государства.

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