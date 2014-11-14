ОАЭ увеличили стоимость визы

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ 13 ноября в силу вступило постановление ОАЭ об увеличении стоимости визы.

Как передает Report, отныне для получения разрешения на въезд в Эмираты необходимо заплатить 85 долларов, что на 25 долларов больше прежней цены.

Также власти ввели временный запрет на открытие постоянной визы. На сегодняшний день граждане стран, с которыми у ОАЭ действует визовый режим, могут получить транзитное разрешение сроком на 3 дня.

Эта новость вызвала небольшой резонанс в прессе, поскольку большинство туристов покупают путевки в Арабские Эмираты по раннему бронированию. Следовательно, они оплатили визу по прежней цене. В постановлении сказано, что такие путешественники будут вынуждены доплатить 25 долларов, в противном случае их не пустят на территорию государства.