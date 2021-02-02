ОАЭ снова расширяют ограничения для туристов

В Дубае со 2 февраля введены новые "антиковидные" меры для туристов

В Дубае со 2 февраля введены новые "антиковидные" меры для туристов, cообщает Report со ссылкой на "РИА новости".

По сообщению Высшего комитета Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями, ограничения продлятся до конца февраля.

В частности, гостиницы, бассейны, пляжи и торговые центры могут быть заполнены максимум на 70 процентов от общей вместимости.

Число посетителей в кинотеатрах и на спортивных объектах не должно превышать 50 процентов от максимального.

Пабы и бары должны прекратить свою работу, а ресторанам и кафе предписано закрываться не позднее часа ночи. В этих помещениях теперь запрещено проведение развлекательных мероприятий.

Кроме того, власти намерены усилить контроль за строгим соблюдением социальной дистанции и ношением масок.

В комитете подчеркнули, что новые решения были приняты в ответ на рост заболеваемости COVID-19. За последние сутки Минздрав страны зарегистрировал 2 730 новых случаев коронавируса.

"Наказания будут строго налагаться на всех, кто будет признан представляющим риск для здоровья населения, сознательно игнорируя превентивные меры или не соблюдая их должным образом", — говорится в заявлении организации.