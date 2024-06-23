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Новые образцовые общественные пляжи стали доступны для посетителей

Новые образцовые общественные пляжи стали доступны для посетителей В рамках инициативы вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой были завершены работы по уборке и благоустройству на заброшенных прибрежных территориях в столичных поселках Шых, Горадиль, Но
Туризм
23 июня 2024 г. 19:22
Новые образцовые общественные пляжи стали доступны для посетителей

В рамках инициативы вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой были завершены работы по уборке и благоустройству на заброшенных прибрежных территориях в столичных поселках Шых, Горадиль, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахиль.

Как сообщили Report в IDEA, пляжи уже приведены в готовность и доступны для посетителей бесплатно.

По информации, для удобства граждан на пляжных территориях отремонтированы и подготовлены к использованию спасательные пункты МЧС, футбольные и волейбольные площадки, установлено необходимое количество раздевалок и душевых кабин, санузлов, шезлонгов и беседок, сидений, контейнеров для мусора.

Созданы также все необходимые условия для отдыха лиц с ограниченными возможностями здоровья, в частности построены специальные дороги и пандусы.

Данная модель общественных пляжей направлена на повышение экологической и социальной ответственности общества.

Общественное объединение IDEA желает всем приятного летнего отдыха и призывает граждан обращать внимание на чистоту побережья и окружающей среды, чтобы иметь возможность регулярно наслаждаться природной красотой и созданными условиями.

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