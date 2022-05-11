Новая Зеландия назвала дату открытия границ для туристов

Власти Новой Зеландии планируют открыть границы для всех иностранных туристов 31 июля, то есть на два месяца раньше запланированной даты.

Власти Новой Зеландии планируют открыть границы для всех иностранных туристов 31 июля, то есть на два месяца раньше запланированной даты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Глава правительства добавила, что до этого момента "у авиаперевозчиков и компаний, занимающихся организацией круизов и поездок, есть время на подготовку к туристическим пикам весеннего и летнего сезонов".

Границы Новой Зеландии были закрыты в марте 2020 года из-за пандемии. Позднее страна отменила запрет на въезд иностранцев, однако резко ограничила число тех, кто мог прилететь. Кроме того, было введено требование об обязательном двухнедельном карантине, в течение которого все прибывшие должны были оставаться в одном из государственных изоляторов. С 28 февраля страна начала поэтапную отмену санитарных ограничений для приезжих, которая, как ожидается, будет завершена к сентябрю.