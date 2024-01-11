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Номерной фонд гостиниц в Азербайджане увеличится за счет привлечения международных гостиничных сетей

Номерной фонд гостиниц в Азербайджане увеличится за счет привлечения международных гостиничных сетей Номерной фонд гостиниц в Азербайджане в этом году увеличится за счет привлечения в страну международных гостиничных сетей.
Туризм
11 января 2024 г. 12:10
Номерной фонд гостиниц в Азербайджане увеличится за счет привлечения международных гостиничных сетей

Номерной фонд гостиниц в Азербайджане в этом году увеличится за счет привлечения в страну международных гостиничных сетей.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Общественного объединения "Ассоциация гостиниц Азербайджана" Эльдар Алимурадов заявил на Форуме субъектов туристической индустрии в Баку.

По его словам, привлечение международных брендов в страну играет важную роль в подготовке специалистов в сфере гостиничного бизнеса.

"Наши местные кадры с опытом работы в международных гостиничных сетях добиваются успехов в стране и за рубежом", - добавил Алимурадов.

Глава Ассоциации напомнил, что с этого года налог на имущество для гостиниц и санаториев в регионах Азербайджана снижен на 75%. По его мнению, трехлетняя налоговая льгота станет хорошим стимулом для развития туристического сектора в регионах страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana xaricdən yeni hotel brendləri gələ bilər

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