Номерной фонд гостиниц в Азербайджане увеличится за счет привлечения международных гостиничных сетей

Номерной фонд гостиниц в Азербайджане в этом году увеличится за счет привлечения в страну международных гостиничных сетей.
Как сообщает Report, об этом председатель правления Общественного объединения "Ассоциация гостиниц Азербайджана" Эльдар Алимурадов заявил на Форуме субъектов туристической индустрии в Баку.
По его словам, привлечение международных брендов в страну играет важную роль в подготовке специалистов в сфере гостиничного бизнеса.
"Наши местные кадры с опытом работы в международных гостиничных сетях добиваются успехов в стране и за рубежом", - добавил Алимурадов.
Глава Ассоциации напомнил, что с этого года налог на имущество для гостиниц и санаториев в регионах Азербайджана снижен на 75%. По его мнению, трехлетняя налоговая льгота станет хорошим стимулом для развития туристического сектора в регионах страны.