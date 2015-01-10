 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "New York Times" советует туристам посетить столицу Азербайджана в 2015 году

    Баку включен в список 52 городов и местностей, которые стоит посетить в этом году

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Всемирно известная американская газета "New York Times" обнародовала список из 52 городов и местностей, которые стоит посетить туристам в 2015 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на "New York Times", в список также включена столица Азербайджана - Баку.

    Издание отмечает, что сочетание древней культуры и экстравагантности в стиле Дубая позволяет включить Баку в карту для посещения туристов: "Второй нефтяной бум в азербайджанской столице позволил городу на Каспийском побережье серьезно обогатиться, а вместе с этим  обрести и новый вид. Правительство в последние годы превращает добытые от нефти средства в крупные архитектурные проекты, которые окружают исторический центр города, охраняемый ЮНЕСКО".

    В качестве образцов современного архитектурного искусства издание привело башни Flame Towers, построенный по проекту  известного архитектора Захы Хадид Центр Гейдара Алиева, а также новые люкс-отели Hilton, Four Season, Kempinski, Trump Tower. Помимо этого, издание отметило, что в июне этого года Баку примет у себя первые Европейские Игры.

    Кроме Баку, газета "New York Times" советует читателям посетить такие города как Милан, Сеул, Филадельфия, остров Кубу, Йеллоустонский Национальный Парк и другие.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi