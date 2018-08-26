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    Несси возвращается: в Шотландии вновь увидели Лох-Несское чудовище - ВИДЕО

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Туристка из Канады Линн Лок сфотографировала нечто, похожее на Лох-Несское чудовище.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Scottish Sun.

    Женщина, работающая секретарем в школе, отдыхала с мужем и дочерью в Глазго, на несколько дней они отправились в горы.

    На озере Лох-Несс Линн Лок примерно в 45 метрах от берега возле замка Уркхарт, где чаще всего наблюдали Несси, Лок заметила нечто, двигавшееся под водой.

    "Когда мы были в замке, я заметила, что нечто движется в воде, пуская пузыри. Оно пару раз уходило под воду и снова появлялось, — рассказала туристка. — Конечно, я слышала историю Несси, поэтому сделала несколько снимков".

    Отчет Линн Лок оказался седьмым за этот год и был принят Официальным реестром регистрации наблюдений Лох-Несского чудовища.

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