Несколько стран меняют правила въезда из-за коронавируса

В январе сразу несколько стран ужесточают правила въезда для туристов, в частности, отрицательный тест понадобится путешественникам, летящим на Кубу, в Великобританию, а Греция увеличивает срок карантина. Но есть государства, которые, напротив, готовы отк

В январе сразу несколько стран ужесточают правила въезда для туристов, в частности, отрицательный тест понадобится путешественникам, летящим на Кубу, в Великобританию, а Греция увеличивает срок карантина. Но есть государства, которые, напротив, готовы открыться для гостей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с 10 января для отдыха на Кубе все иностранцы должны будут пройти ПЦР-тестирование в течение 72 часов до вылета. Это не отменяет обязательного исследования на коронавирус в аэропорту, и повторного - через пять дней.

Со следующей недели ужесточаются правила въезда в Великобританию. "Пассажиры воздушных и морских судов, а также поездов, в том числе и сами британцы, должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого в течение 72 часов до прибытия в страну, - сообщает Lonely Planet. – Это правило, вступающее в силу на следующей неделе, распространяется на Англию, но ожидается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия вскоре введут аналогичные меры".

Несоблюдение этого требования повлечет за собой штраф в размере 500 фунтов стерлингов.

Те, кто прибывает из стран, где высок риск заражения коронавирусом, будут обязаны пройти карантин, даже если они представят отрицательный результат теста. Им будет разрешено прервать самоизоляцию, если второе исследование, сделанное через пять дней после въезда, подтвердит отсутствие болезни.

Греция уже ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшей до сих пор трехдневной самоизоляции. Если гость приезжает на более короткий период, ограничение действует в течение этого периода, то есть до их отъезда. При этом иностранные туристы проходят и экспресс-тест по прибытии.

Виргинские острова перенесли запланированную дату открытия морских портов с 21 января на 1 марта и решили временно запретить въезд туристов из Великобритании.

До этого они открыли границы для гостей, но ввели очень жесткие требования.

Шри-Ланка, которая сейчас не принимает иностранцев, напротив, готова открыться для туристов с 21 января. Правда, все прибывающие гости будут проходить тесты ПЦР, а минимальный срок пребывания в стране составит 14 дней, в течение которых отдыхающие будут жить в заранее определенных туристических зонах.

Популярный гавайский остров Кауаи планирует вновь принимать гостей. В начале декабря из-за роста числа зараженных коронавирусом там был введен обязательный двухнедельный карантин для туристов. Но, как сообщает Usa Today, путешественники с 5 января могут избежать самоизоляции, если в течение 72 часов до прибытия сделают тест на коронавирус и он окажется отрицательным, затем отправятся на другой гавайский остров, подождут не менее трех дней, снова пройдут исследование, а затем прибудут на Кауаи.

В Таиланде никаких послаблений пока не предполагается, но местные туроператоры просят правительство исследовать возможность отменить 14-дневный карантин для тех туристов, которые привиты против COVID-19.

Сингапур рассматривает возможность ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, для вакцинированных путешественников.