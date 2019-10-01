 Наверх

Немецкие туроператоры знакомятся с туристическими возможностями Азербайджана

Немецкие туроперато знакомятся с туристическими возможностями

30 сентября при организации Азербайджанского бюро по туризму состоялась встреча германских туроператоров и представителей около 100 отечественных туристических компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на бюро, на встрече в формате B2B (Business-to-Business) стороны обсудили сотрудничество с германскими компаниями.

Для представителей 10 компаний из Берлина, Кёльна, Мюнхена и Франкфурта будут организованы поездки в Баку, Гянджу, Гёйгёль и Шамкир для ознакомления с германским наследием в Азербайджане.

Туроператоры, которые включают Азербайджан в турпакеты в качестве отдельного направления, будут принимать участие в ознакомительных поездках до 5 октября.

С конца 2018 года официальное туристическое представительство Азербайджана действует в Мюнхене.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!